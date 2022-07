Dopo gli acquisti di Mandragora e Jovic, e con Gollini e Dodò attesi a Firenze nelle prossime ore, la Fiorentina non sembra volersi fermare, tanto che avrebbe già individuato il nuovo obiettivo. Stiamo parlando dell’ex Torino e Sampdoria, attualmente di proprietà del Leicester, Dennis Praet. Il club gigliato, deciso a regalare ad Italiano un centrocampo di livello, nell’ultimo fine settimana ha presentato un offerta agli inglesi, offerta rispetita però immediatamente al mittente: i 7 milioni messi sul piatto dalla Fiorentina al momento non sembrano soddisfare le esigenze economiche degli inglesi.



Secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttosport però il Torino sarebbe pronto a soffiare il belga ai viola. Dopo le beffe ricevute proprio dalla Fiorentina per Mandragora e Gollini, per il cui i granata avevano da tempo intavolato una trattative, i granata vogliono far di tutto per arrivare in anticipo e riuscire ad acquistare Praet prima di un’ulteriore offerta viola. Secondo il quotidiano piemontese, che segue da vicino il mercato del club di Cairo, il Toro ha presentato al Leicester un offerta per un prestito con obbligo di riscatto fissato tra gli 8/9 milioni. Nei prossimi giorni capiremo quale sarò la strategia del club inglese, e soprattutto quale sarà il futuro del centrocampista classe ’94.