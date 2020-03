La Fiorentina sta lavorando per il futuro, ed in vista delle prossime stagioni sta già lavorando per i rinnovi di contratto. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo Pasqua Daniele Pradè, ds viola, finalizzerà il rinnovo di Vlahovic fino al 2025, per poi lavorare insieme al presidente Commisso al prolungamento di Federico Chiesa.