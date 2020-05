Doppia tentazione polacca per la Fiorentina, che secondo La Nazione sarebbe interessata sia al centrocampista della Sampdoria Karol Linetty che a Krzysztof Piątek, attualmente all’Hertha Berlino. Una doppia idea nata qualche settimana fa quando la Fiorentina ha sondato il terreno per il centrocampista doriano, che la Samp potrebbe trattare a un prezzo non troppo pesante. Nell’incontro, il management di Linetty ha proposto l’idea di rilanciare Piątek dopo la parentesi sfortunata al Milan