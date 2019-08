Non decolla per il momento la trattativa che potrebbe portare allo scambio tra Inter e Fiorentina che coinvolge Dalbert e Cristiano Biraghi. Secondo La Gazzetta dello Sport, i viola non sono convinti e per l'esterno brasiliano classe '93 possono riaprirsi le porte del campionato francese. Lione e Monaco le squadre che hanno chiesto informazioni nelle passate settimane.