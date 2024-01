Fiorentina, doppio sì per Ngonge e Faraoni. Si cerca l'intesa col Verona

L'asse fra Verona e Firenze appare particolarmente caldo nelle ultime ore per quanto concerne il mercato. E questo perché la Fiorentina sta attenzionando diversi profili in casa Hellas per provare a rinforzare l'organico. Ngonge, al momento, sembra diventata la priorità della società gigliata anche se l'ostacolo maggiore è rappresentato dalla valutazione di 10-15 milioni che ne fa la società gialloblù. Altro profilo osservato da vicino è poi quello di Davide Faraoni, identificato da Pradè come ideale vice Kayode.



DOPPIO SI' - Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, entrambi i calciatori sono disponibili al trasferimento in riva all'Arno. Ngonge preferisce continuare la sua avventura in Serie A piuttosto che trasferirsi in un altro campionato come la Premier League. Quanto al terzino, il Verona ha fatto capire di essere disposto a cedere il suo calciatore in prestito con diritto di riscatto che, al verificarsi di determinate condizioni, si può trasformare in obbligo.