La notizia tanto attesa è arrivata. Il bando per l'esecuzione del progetto di restyling del Franchi ha visto arrivare due offerte e, dunque, entro fine anno partiranno i lavori di rifacimento dell'impianto. Una bella notizia per Firenze che, tuttavia, deve ancora capire in quale stadio la Fiorentina giocherà le sue partite casalinghe durante i lavori. Secondo quanto racconta il TGR Rai Toscana, domani è previsto un incontro fra il DG viola Joe Barone e la sindaca di Empoli Brenda Barnini per capire l'eventuale disponibilità della città azzurra.