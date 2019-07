Dragowski, portiere della Fiorentina, ha parlato della prossima stagione; queste le sue parole riportate da Firenzeviola.it: ''Siamo già stanchi dopo tre giorni, speriamo che questo nostro lavoro ci posti a qualcosa. Moena? E' il mio quarto anno, mi trovo sempre molto bene, non manca niente né per me né per gli altri ragazzi. Siamo contenti. Se voglio rubare il posto a Simeone? No, ma durante l'allenamento mi diverto a fare l'attaccante perché cominciai in quel ruolo. Ora però sono portiere. Ci si può divertire così, gli scherzi sono scherzi: lavorare è più importante''.