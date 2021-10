Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina ai box per un infortunio patito nel finale della gara col Napoli a inizio ottobre, viaggia a grandi passi verso il recupero: gli esami avevano designato un rientro possibile per dopo la sosta di novembre, ma il polacco ha riassaporato il campo già oggi per svolgere alcuni esercizi mirati, e non è da escludere, se le tappe continueranno ad essere bruciate in questo modo, una convocazione prima del tempo, magari già contro la Juventus. La Fiorentina è ottimista, pur mantenendo la dovuta prudenza e la fiducia nell'ottimo Terracciano. Rimane infatti al momento difficile, anche in caso di convocazione, aspettarsi la titolarità in un match tra l'altro molto complicato.