Bartolomiej Dragowski, portiere della Fiorentina, ha parlato al Corriere dello Sport:



FUTURO - “Ho scelto di allungare il contratto con la Fiorentina perché credo molto in questa squadra e in questa società. Il presidente Commisso ha fatto grandi investimenti ed è una persona seria. Credo in questo percorso. In più c’è Firenze, una città splendida."



MILAN - “Non ascolto queste voci. Sono della Fiorentina e devo fare il meglio per cercare di portare la squadra più in alto possibile“.



BORUC - “Il fatto che abbia giocato nella Fiorentina ha rafforzato la mia ammirazione. Boruc aveva un istinto incredibile e grandi capacità di leggere le situazioni. Un gran portiere“.



PIATEK - “Non so nulla di mercato. Piatek è un attaccante di primo livello. Ha avuto qualche difficoltà nell’ultimo periodo in Italia ma aveva ampiamente dimostrato le sue qualità“.