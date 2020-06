Il portiere polacco della Fiorentina, Dragowski ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ho scelto di allungare il contratto perché credo molto in questa squadra e in questa società. Il presidente Commisso ha fatto grandi investimenti ed è una persona seria. Credo in questo percorso. In più c’è Firenze, una città splendida. Mi piacerebbe giocare le competizioni europee, vincere qualche trofeo magari con la maglia viola e sarebbe bellissimo difendere la porta della mia nazionale ai mondiali".



"Le voci di mercato sul Milan? Non le ascolto. Sono della Fiorentina e devo fare il meglio per cercare di portare la squadra più in alto possibile. Io il Donnarumma polacco? I paragoni nel calcio contano il giusto, Donnarumma è Donnarumma e io sono Dragowski. Ho tantissima strada da fare e molto da migliorare. Oggi il migliore al mondo è Alisson. In Italia mi piacciono anche Cragno, Meret e Audero. Tra i giovani polacchi faccio 3 nomi: Grabara che lo scorso anno ha giocato gli Europei Under 21 in Italia, Majecki che a gennaio ha firmato col Monaco e Bulka pure lui in Francia ma al PSG. Piatek alla Fiorentina? Non so nulla di mercato. Piatek è un attaccante di primo livello. Ha avuto qualche difficoltà nell'ultimo periodo in Italia, ma aveva ampiamente dimostrato le sue qualità".