Con l’arrivo di Pierluigi Gollini a Firenze, la Fiorentina adesso sta tentando in tutti i modi di completare la cessione di Bartlomiej Dragowski allo Spezia. Il portiere polacco, ormai ai margini del progetto gigliato, dopo alcuni giorni di stallo nella trattativa adesso è veramente vicino a vestire la maglia del club ligure. Nonostante le difficoltà nella trattativa, con lo Spezia molto in difficoltà a causa dell’alto ingaggio del giocatore, adesso la situazione si può sbloccare grazie al passo in avanti fatto dai viola nelle ultime ore.



Secondo quanto riportato quest’oggi da Il Secolo XIX, come accaduto la scorsa estate con il Real Madrid per il trasferimento in viola di Alvaro Odriozola, la Fiorentina utilizzerà lo stesso modus operandi anche la cessione di Dragowski. Secondo il giornale i viola, pur di chiudere l’affare, sarebbero disposti ad accollarsi parte dello stipendio del polacco: degli 800mila euro netti a stagione che il portiere percepisce il 30% sarà a carico della Fiorentina mentre il restante 70% allo Spezia. Per come sono messe adesso le cose, entro il prossimo settimana l’accordo tra i due club dovrebbe ufficializzarsi, e Dragowski tornerà finalmente a giocare con continuità.