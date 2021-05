Potrebbe esserci una mini rivoluzione per la Fiorentina, che come scrive La Nazione, potrebbe salutare alcuni dei pilastri della squadra. Un giocatore che sembrava inamovibile, che invece potrebbe salutare è Bartolomiej Dragowski, anche perchè Gattuso sembra cercare un numero uno più abile con i piedi. I nomi per sostituirlo sono Ospina, che il tecnico conosce bene, e Cragno del Cagliari.