Come si può vedere chiaramente dalle immagini della seduta odierna postate dalla Fiorentina sui propri canali social, Bartlomiej Dragowski ha lavorato con i portieri viola nell'allenamento di oggi. Il recupero del numero 69 procede senza intoppi, dopo che si è deciso di adoperare la massima prudenza per non rischiare di incorrere in ricadute. A questo punto, il rientro con il Milan, da verosimilmente ipotizzabile, diventa quasi una certezza.