Il contratto che lo lega alla Fiorentina scade nel giugno del 2023 e se già la scorsa estate il suo rinnovo sembrava lontano, dopo quest’ultima stagione è chiaro ormai a tutti che difficilmente il portiere viola Bartolomiej Dragowski resterà ancora a lungo a Firenze. Il polacco è ormai stato scavalcato da Terracciano nelle gerarchie di squadra, e i viola stanno pensando già al portiere del futuro: nonostante un rendimento eccezionale tra i pali, in uscita e con la palla tra i piedi il numero 99 viola ha dimostrato di non essere all’altezza.



In questo senso arrivano novità dalla poloni, secondo quanto riportato infatti dal portale sportivo meczyki.pl Dragowski starebbe valutando un futuro trasferimento in Premier League: a cercarlo sarebbe il Southampton, ex squadra di un altro polacco ex viola, Arthur Boruc. Nelle prossime settimane arriveranno sicuramente novità, senza dubbio una cessione in premier potrebbe alzare le cifre dell’operazione e la Fiorentina potrebbe guadagnarci qualche milione in più.