Arrivato nel 2016, Bartlomiej Dragowski non ha mai trovato spazio nella Fiorentina. Due anni e mezzo dopo, il portiere polacco potrebbe lasciare la società viola in prestito per fare esperienza: su di lui c'è il Livorno, oltre al Vejle in Danimarca. Come riportato da La Nazione, due potrebbero essere gli eredi come vice-Lafont: Vid Belec della Sampdoria e Nicola Leali del Perugia, vicino anch'egli ai labronici.