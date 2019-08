Bartolomej Dragowski, portiere della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa del paragone con Szczesny: "Ancora non siamo allo stesso livello, lui è più forte. Io devo lavorare ancora un po' per raggiungerlo. So di avere un buon potenziale ed essere un portiere forte. Mi dicono tutti questo, ma anche io ho fiducia in me stesso. Penso di avere ancora margini di miglioramento".