Il Corriere dello Sport si concentra su Dragowski. Il portiere polacco vuol dimenticare la delusione della mancata convocazione in Nazionale. Contro il Milan il primo obiettivo è fermare Ibrahimovic, per far ricredere il neo Ct della Polonia, Paulo Sousa. Nella gara di andata fu in grado di parare un rigore all’infallibile Kessié, incolpevole sulle due reti rossonere.