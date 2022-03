Come è facilmente ipotizzabile la prossima estate le strade di Fiorentina e di Bartlomiej Dragowski molto probabilmente si divideranno. Le doti e capacità dimostrate da Terracciano, sommate alle scelte prese da Vincenzo Italiano sono una riprova: il polacco, che difficilmente aveva intenzione di rinnovare già prima di quest’anno, adesso vuole lasciare Firenze.



Quest’oggi l’edizione de La Nazione ha cercato di fare il punto della situazione sul numero 69 viola, portiere che nonostante sia stato poco impiegato quest’anno gode di un mercato importante. Il quotidiano fiorentino parla principalmente di due opzioni per Dragowsky. La prima pretendente è italiana: ai ferri corti con Meret e Ospina, il Napoli sarebbe pronto a fare un’offerta per il classe ’97. Aperta anche un’opzione estera, con il Borussia Dortmund che da tempo segue il ragazzo che rappresenterebbe un profilo idoneo per il club tedesco. L’imperativo della Fiorentina adesso è incassare una cifra adeguata al reale valore del cartellino: attualmente il prezzo del polacco è fissato attorno agli 11 milioni di euro.