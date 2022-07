Se fino a qualche settimana fa il futuro di Bartlomiej Dragowski sembrava essere lontano dall’Italia, con l’Espanyol in forte pressing su di lui, adesso la situazione è cambiata. La Fiorentina finora non ha neanche considerato la proposta degli spagnoli e il polacco, che vuole continuità per conquistarsi la convocazione al mondiale di Qatar, ha aperto ad altre soluzioni.



Secondo quanto riportato quest’oggi da Il Secolo XIX sul portiere polacco sarebbe piombato lo Spezia di Pecini: il dirigente, che ha già avuto Dragowski ad Empoli, lo ha messo in cima alla lista dei possibili sostituti del partente Provedel. Il nuovo ds dei liguri Melissano, che fino a poche settimane fa faceva parte dello staff di Vincenzo Italiano a Firenze, ha già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore.