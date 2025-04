Fiorentina, dubbi sul futuro di Palladino: spunta Sarri, la situazione

Redazione Calciomercato

Il derby contro l’Empoli vale doppio per la Fiorentina.. Il tecnico viola è consapevole che non basterà aver battuto Milan ( due volte), Inter e Juventus per essere confermato al timone della squadra anche nella prossima stagione. La dirigenza si aspetta un finale di stagione importante che possa portare in dote almeno la finale di Conference League e un piazzamento in classifica migliore rispetto alla scorsa stagione.Quantomeno una qualificazione alla prossima Europa League. Nel corso della stagione Palladino era già stato messo in discussione in diverse occasioni, la sensazione è che l’ottavo posto attuale potrebbe portare a un ribaltone qualora venisse confermato come risultato finale.

Le caratteristiche della rosa della Fiorentina potrebbero essereDa una parte c’è la volontà del tecnico di tornare protagonista magari nella squadra per il quale fa il tifo dall’altra le valutazioni di un club ambizioso che vuole alzare l’asticella. Ora tocca a Palladino riuscirvi in queste ultime 5 partite.