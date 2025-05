Fiorentina, dubbi sul riscatto di Gudmundsson. Viola pronti a chiedere uno sconto al Genoa

Getty Images

Quella dialla Fiorentina è stata una stagione in chiaroscuro. L'islandese ha vissuto un'annata fatta di grandi prestazioni, gol, ma anche di tanti problemi fisici e partite in cui è sembrato spesso avulso dal gioco. Motivo per il quale in questi giorni non c'è ancora certezza del suo riscatto da parte della Fiorentina che, per prelevarlo in via definitiva dal Genoa, dovrebbe spendere altri 17 milioni di euro, una cifra decisamente importante.- Il ragazzo, in una recente intervista, ha fatto sapere di voer restare a Firenze ma che non dipende da lui. Sarà infatti la Fiorentina a decidere con la possibilità che Gudmundsson possa anche non essere riscattato. Tuttavia, si legge stamani su La Gazzetta dello Sport, sarebbe impossibile per il Genoa trattenerlo dato che il classe '97 percepisce oggi oltre 2 milioni di ingaggio, il doppio di quanto gli garantiva il Grifone. A quel punto il Genoa dovrebe trovargli un'altra sistemazione, con alcune squadre di Premier che hanno già chiesto informazioni sul suo conto.

- La Fiorentina, si legge, potrebbe chiedere al Genoa di sedersi intorno ad un tavolo di una trattativa. Uno scenario più che probabile con i viola pronti a chiedere uno sconto sul prezzo prefissato. Una richiesta che il Genoa potrebbe accettare soltanto nel caso in cui non avesse nel frattempo offerte maggiori da parte di altri club. La deadline per il riscatto a 17 milioni è il 15 giugno.