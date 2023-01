Josip Brekalo tra Fiorentina e Dinamo Zagabria: i viola e i croati hanno l'accordo su tutto sia con il Wolfsburg sia con il giocatore, che preferisce l'Italia e aspetta un cenno da Viale Fanti: se non arriverà l'ok entro mercoledì, allora la Dinamo potrà riportare Brekalo a casa. Importante capire quanto le parole di Italiano dopo la sconfitta contro il Torino ("Jovic e Cabral non segnano, non trascinano") possano pesare. Lo riporta Violanews.