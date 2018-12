L'inizio di stagione di Marko Pjaca alla Fiorentina ha deluso ogni attesa. Da quelle della Juventus, che attendeva di vederlo all'opera con maggiore continuità dopo il grave infortunio al ginocchio della primavera del 2017, a quelle viola, che puntava su di lui tanto da farne il proprio nuovo numero 10. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il croato non tornerà anzitempo dal prestito, perché Pantaleo Corvino, direttore sportivo della Fiorentina, stravede per Pjaca e non potrebbe fargli un simile torto. Inoltre, sono ottimi i rapporti con Fabio Paratici, che non gradirebbe un'operazione di ritorno anticipata.