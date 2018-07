Secondo il Corriere Fiorentino a breve si può muovere qualcosa per il ruolo di secondo portiere viola. Dragowski è ormai promesso sposo dell'Espanyol ma non può partire fino a quando Corvino non troverà un sostituto. In corsa continuano a esserci due nomi: il primo è lo svincolato Rafael Cabral; il secondo è Stefano Sorrentino che però è il titolare del Chievo Verona.