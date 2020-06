Nikola Milenkovic è davanti a un bivio: restare alla Fiorentina o tentare il salto in un grande club? Il contratto del difensore scade nel 2022 ed è quasi impossibile pensare a una permanenza senza prolungamento. L’interesse delle big italiane come molte squadre della Premier è alto, ma i viola non hanno perso le speranze di trattenerlo. In caso di addio, difficile che la Fiorentina si accontenti di una cifra inferiore ai 30 milioni di euro, ma a ora ogni valutazione è prematura. Una cosa è certa: come si legge sulla Gazzetta dello Sport, appena finito il campionato andrà in scena l’incontro decisivo tra la Fiorentina e il suo entourage.



La Fiorentina nel frattempo si sta guardando attorno e, secondo il Corriere dello Sport, valuta lo juventino Rugani, che gradirebbe come destinazione le rive dell’Arno, e Cistana (l’agente Beppe Galli è passato al centro sportivo viola due giorni fa).