Il Corriere Dello Sport guarda oltre al mercato di gennaio. Infatti il quotidiano sottolinea come la Fiorentina a giugno si concentrerà sulla difesa. I nomi per arricchire il reparto sono 2. Il primo nome è quello di Mattia Viti. Il secondo è quello di Cittadini. Difensore del Modena ma in prestito dall'Atalanta.