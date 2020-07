La Fiorentina non ha mollato né Giacomo Bonaventura né Radja Nainggolan e secondo La Nazione presto presenterà un'offerta per entrambi. Per il jolly in uscita dal Milan c'è da battere la concorrenza di Roma e Torino, mentre per il secondo, sfumata la possibilità di uno scambio con Chiesa servirà presentare un'offerta cash che potrebbe essere finanziata dall'addio di Pulgar.