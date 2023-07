La Fiorentina si sta concentrando sull'acquisto di un nuovo attaccante da consegnare al tecnico Vincenzo Italiano per la stagione che va iniziando, tra i vari temi in agenda dei dirigenti viola. Al momento, si legge sul Corriere Fiorentino di oggi, sono due i nomi in pole position. Il primo è quello già ampiamente dibattuto di Boulaye Dia. Domani scade la sua clausola da 25 milioni di euro, per acquistarlo servirà quindi trattare con la Salernitana ma la sensazione che la cifra possa crescere ancora è reale. Ecco dunque l'alternativa M'Bala Nzola, retrocesso con lo Spezia e profilo che l'allenatore conosce benissimo avendoci lavorato tra Trapani e Spezia.