Fiorentina scatenata, Ribery ma non solo. Il nuovo presidente Rocco Commisso vuole fare le cose in grande e così ha puntato anche un altro esterno. Secondo il Corriere dello Sport nel mirino ci sarebbe Domenico Berardi, per il quale i viola avrebbero già presentato un'offerta di più di 30 milioni bonus compresi. Il giocatore avrebbe aperto il trasferimento, gli ostacoli sarebbero la ricerca di un sostituto per il Sassuolo e la volontà di De Zerbi che non vuole privarsi del giocatore.