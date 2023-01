Bonaventura spera di trovare l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno con la Fiorentina. Intanto i viola hanno definito la cessione di Maleh al Lecce, un altro centrocampista (Zurkowski) è richiesto dall'Empoli. In entrata occhi sull'ala svedese dell'AZ Alkmaar, Jesper Karlsson (classe 1998).