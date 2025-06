Fiorentina, duello con l'Atalanta per Thiago Motta. E sullo sfondo c'è il nome di Tedesco

Getty Images

Sono ore calde a Firenze per la scelta del nuovo allenatore della Fiorentina. Dopo l'accordo fra Baroni e il Torino e l'approdo di Sarri alla Lazio inizia ad assottigliarsi la rosa dei nomi papabili per la panchina gigliata. Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina sta sempre più prendendo corpo l'ipotesiin casa viola.- Un nome, quello dell'italo-brasiliano, che piace a Firenze, ma anche a Bergamo. Un'idea, non di facile realizzazione "per mille motivi e la concorrenza dell’Atalanta è uno di questi, insieme alla delicatezza di un'investitura che deve tenere conto in questo momento di mille fattori, in primis tecnici nella realizzazione della squadra (l’ex Juventus a Firenze ritroverebbe Fagioli e se va come deve andare anche Kean con i quali non è andata bene a Torino), e ambientali visto il rapporto ora ai minimi livelli tra Commisso e la sua dirigenza e i tifosi viola". Ma c'è l'intenzione di regalare la panchina al miglior tecnico possibile e l'idea Motta continua a ronzare all'interno del Viola Park. Fermo restando che non si escludono sorprese.

Secondo il quotidiano non è da escludere anche un possibile nome a sopresa. E va in questo senso la candidatura di, calabrese come il patron viola Commisso. Un profilo giovane ma di grande esperienza e che potrebbe fare al caso dei viola.