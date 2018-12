Manolo Gabbiadini non avrebbe voluto lasciare il Regno Unito - scrive La Nazione - ma la possibilità di trovare un club che gli dia la possibilità di giocare di più è la leva sulla quale sta facendo pressione la Fiorentina che non molla Gabbiadini, nonostante l’accelerata su Muriel di queste ultime ore. E la mattinata di ieri è stata particolarmente calda in questo senso, perché i dirigenti viola sono tornati con forza su Gabbia per non trovarsi poi in posizione di svantaggio. Ultimamente, poco anche quello. Si era inserito anche in Bologna nella trattativa perché l’attaccante ha già vestito il rossoblù: ci stava provando, virando poi su Sansone, dopo aver capito che i margini di manovra per convincerlo a ritornare si chiudevano di pari passo con la possibilità invece di approdare a Firenze. E il Milan potrebbe tornare alla carica se davvero Muriel andasse da Pioli: intrigo.