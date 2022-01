Alfred Duncan non è andato in Coppa d'Africa di proposito, ha preferito restare in Italia e giocare con la Fiorentina. Il Ghana è stato eliminato nella fase a gironi, e il presidente della Federcalcio ghanese, Kurt Okraku, l'ha così apostrofato: ​"Duncan ha avuto l'opportunità di servire il Ghana e non ha risposto presente. Non voglio prendere di mira i singoli giocatori, ma i quelli che erano pronti a servire il Ghana sono stati selezionati per rappresentare il Paese".



Duncan non si è fatto attendere con la sua risposta su Twitter: "Le persone stanno offuscando la mia immagine in Ghana. Non voglio parlare per i ghanesi per chiarire tutti i punti, quindi per favore rispettiamo noi stessi".