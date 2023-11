Fiorentina-Juventus, sale la temperatura. A 48 ore dalla sfida del "Franchi", che animerà l'undicesima giornata di campionato, il club viola ha diffuso una posizione ufficiale in risposta all'articolo odierno di Tuttosport sulle dichiarazioni rese in passato dal presidente Rocco Commisso sulle scelte gestionali della società bianconera, sulle diverse operazioni di mercato avvenute tra le due squadre, alcune delle quali per il club torinese avrebbero contribuito a finanziare il progetto di realizzazione del Viola Park. Evidenziando inoltre come la Juventus abbia contribuito al sostentamento del sistema calcio italiano immettendo molti soldi. Nel corso della trasmissione "Buongiorno Viola Park", pubblicata sui canali social, la Fiorentina passa al contrattacco: "Mettere soldi sul mercato portando il proprio bilancio con un rosso di 127 milioni non significa finanziare il calcio italiano, ma falsarlo. Il nostro Presidente ha sempre sostenuto che non è giusto che i club con un bilancio sano siano svantaggiati rispetto alla Juventus (e non è l'unica) che comprano calciatori a cifre esose, pagano ingaggi altissimi e presentano poi bilanci clamorosamente in perdita. Secondo noi mettere plusvalenze fittizie in bilancio, come emerso dalle sentenze, non è come sostiene Tuttosport sostenere il sistema".