Fiorentina, duro comunicato della Fiesole: 'Firenze imborghesita e rincog***nita. Mettiamoci la faccia'

38 minuti fa

1

Attraverso i propri canali ufficiali, la Curva Fiesole (cuore pulsante del tifo della Fiorentina) ha voluto lanciare un appello in vista della partita di questa sera. La Fiorentina si gioca infatti una bella fetta di stagione nel ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Viktoria Plzen. E i tifosi hanno voluto mandare un messaggio a tutta la città di Firenze per far sì che la squadra riceva stasera tutto il supporto possibile.



CARICA - "È giunto il momento di gettare il cuore oltre l'ostacolo. Se tutti gli ingranaggi girano nella stessa direzione Firenze ha dimostrato di poter ancora dire la sua in ogni campo. Nonostante purtroppo siano lontani i numeri che un tempo erano considerati normali, chiediamo a tutti i presenti di dare il massimo anche per chi ha preferito il divano, e soprattutto per chi, impedito da un turno di lavoro o da una firma in questura, non potrà esserci. In una città sempre più imborghesita e rincoglionita c'è ancora chi sceglie di rappresentare lo Spirito Guerriero della Firenze del 1530, mettendoci faccia e cuore ed alzando ancora più in alto la sua voce e i propri vessilli... Anche e soprattutto nei momenti di difficoltà."