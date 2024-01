Fiorentina, duro sfogo dei tifosi: 'Con Firenze connubio per l'eternità, non sarà un napoletano a mandarci via'

Redazione CM

La querelle sullo stadio Artemio Franchi continua a essere un tema delicato a Firenze. Allo stato attuale dei fatti, il club gigliato non è ancora a conoscenza del luogo nel quale disputerà le sfide casalinghe le prossime stagioni. E, prima del calcio d’inizio del match contro l’Udinese, i tifosi si sono fatti sentire in modo chiaro, tramite uno striscione (rivolto al sindaco di Firenze Nardella, originario della provincia di Napoli) che recita queste parole: “Firenze e Fiorentina, connubio per l’eternità. Non sarà un napoletano a mandarci via dalla nostra città”.