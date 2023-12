Tra i nomi per il mercato esterni della Fiorentina c'è anche quello di Karlsson del Bologna, fuori dai progetti di Thiago Motta anche se il ds Di Vaio ha chiuso a partenze. Come riporta la Nazione, sarebbe confermato un contatto tra le due società per mettere in piedi uno scambio: Brekalo per l'ex attaccante dell'AZ. A fine stagione poi, ci sarebbe da gestire i rispettivi riscatti.