È uno dei cosiddetti "svincolati di lusso". Mario Balotelli non è stato confermato dall’Olympique Marsiglia ed è libero di accasarsi dove meglio crede. Pur tra i ripetuti alti e bassi della sua carriera, Super Mario a costo zero (fatto salvo l’ingaggio) resta un buon affare, tant'è che le pretendenti in Serie A non mancano. Secondo gli analisti Sisal Matchpoint il futuro di Balotelli è tinto di viola: al momento l’opzione Fiorentina, tra quelle disponibili, è la più probabile, data a 3,00, come riferisce Agipronews. L’ex attaccante dell’Inter, però, in segreto sogna di tornare nella sua città d’origine, e giocare nel Brescia, che, neopromosso in A. pure realizzerebbe un desiderio prendendo Balo. A rendere difficile l’idea è il possibile squilibrio tra domanda e offerta d’ingaggio. L’affare, però, non è escluso a priori e l’arrivo di Balotelli ai biancoazzurri pagherebbe sei volte la scommessa.