Il centrocampista del Lipsia Diego Demme è l’indiziato numero uno per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. E’ lui il vertice basso che la società viola vorrebbe regalare a Montella. Come si legge sulle pagine de La Repubblica, il giocatore di origini italiane non vedrebbe l’ora di raggiungere la Serie A e il calcio italiano. C’è da superare e accontentare le volontà del club tedesco, disponibile alla cessione del giocatore stesso ma con un’offerta congrua.