La Fiorentina ha chiuso per Kevin-Prince Boateng: come riporta Sky Sport, i viola verseranno nelle casse del Sassuolo 1 milione di euro, mentre per il giocatore è pronto un contratto biennale senza opzione. Per quanto riguarda Pol Lirola, l'esterno seguirà Boateng a Firenze nei prossimi giorni.