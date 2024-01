Fiorentina, è fatta per il passaggio di Brekalo alla Dinamo Zagabria. Cifre e dettagli

Per un Brian Rodriguez che entra, a breve ci sarà un altro esterno che lascerà la Fiorentina. Nei giorni scorsi si è infatti parlato a lungo dell'interesse della Dinamo Zagabria per Josip Brekalo della Fiorentina e l'esterno potrebbe tornare in patria nelle prossime ore. Anzi, secondo i colleghi di Violanews quella fra le due società è una trattativa che è già giunta sostanzialmente ad una conclusione.



FUMATA BIANCA - L'ex Torino si trasferirà in Croazia con la formula del prestito secco per sei mesi. L'ingaggio sarà totalmente coperto dalla Dinamo Zagabria, società che ha contribuito a lanciarlo qualche stagione addietro. Secondo il portale, l'esterno partirà a breve e sosterrà le visite mediche fra domani e giovedì. Brekalo lascia la Fiorentina dopo un anno in cui ha messo a referto 20 presenze ed un gol, segnato in questa stagione contro il Napoli.