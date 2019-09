Continua il lavoro sotto traccia della Fiorentina, che dopo la raffica di smentite di Daniele Pradè di pochi giorni fa, mette a segno un altro acquisto molto interessante. Dopo un minuzioso lavoro, durato molte settimane, è fatta per Pedro, attaccante del Fluminense classe ’97. Il giocatore piace molto a Pradè, che l’ha inseguito per più di un mese, con una trattativa tutt’altro che facile con il club brasiliano, vista anche la presenza di fondi di investimento che detengono una parte del cartellino, ma la svolta definitiva è arrivata nella notte, con le parti che sono arrivate alla quadratura della trattativa.



ACCORDO - “Pedro? Ci piace tanto, ma ha un costo elevato", questa la dichiarazione del d.s. viola, che faceva presagire ad una trattativa troppo complessa per i tre giorni di mercato rimanenti, ma nella nottata è arrivata la svolta. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, l’accordo è stato trovato ad una cifra di 15 milioni più il 20% sulla futura rivendita di Pedro, che presto vestirà la maglia della Fiorentina. Proprio la percentuale sul futuro ha fatto cedere il muro alzato dalla squadra brasiliana, che non voleva scendere dai 20 milioni di richiesta iniziale. La Fiorentina vorrebbe far arrivare il giocatore a Firenze già oggi, o al massimo domani per il primo allenamento, anche se di scarico, con i compagni.