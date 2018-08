La Fiorentina chiude il colpo Marko Pjaca. Dopo l’operazione Mirallas avviata con l’Everton e in definizione, il club della famiglia Della Valle ha chiuso anche per Pjaca con la Juventus in questi minuti. La formula di base sarà un prestito con diritto di riscatto (2 milioni di euro per il prestito, 23 per il riscatto) e controriscatto in favore dei bianconeri a 26/27 milioni; decisiva la volontà del croato che ha spinto per la Fiorentina rifiutando Sampdoria e Leicester oltre al Genoa. E adesso, Pjaca diventerá presto un nuovo rinforzo per Stefano Pioli; per lui contratto di cinque anni, la Juventus ha dato il via libera dopo il contatto diretto tra Cognigni e Marotta.