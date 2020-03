Con il calcio giocato fermo chissà fino a quando, le società cominciano a muovere i primi fili in vista del prossimo mercato estivo.



Più che di trattativa vere e proprie, per il momento, si tratta più che altro di sondaggi. Come quello che starebbero allestendo Fiorentina e Genoa.



Secondo ciò che scrive la Gazzetta dello Sport viola e rossoblu starebbero lavorando ad uno scambio di difensori. Ai toscani piace infatti Davide Biraschi, mentre i liguri seguono con attenzione Federico Ceccherini, già pupillo di Davide Nicola ai tempi di Crotone.



L'operazione, come detto, è ancora tutta da definire ma le due dirigenze evidentemente hanno tutto l'interesse a portarsi avanti con i tempi.