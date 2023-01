Dopo i primi 5 mesi di stagione si può dire, senza il timore di essere smentiti, che il ritorno di Pierluigi Gollini alla Fiorentina non sia stata una delle migliori operazioni della scorsa sessione di calciomercato: benchè in molti valutassero il suo approdo in viola come un’ottima operazione di rilancio, sia per il giocatore che per il club, con il senno di poi la situazione ha preso tutta un’altra piega.



Secondo quanto riportato quest’oggi da Il Tirreno il portiere in forza alla Fiorentina sembra veramente essere vicino al suo addio a Firenze: su di lui è forte l’interesse di un club di Premier League. Stiamo parlando del Wolverhampton, che secondo quanto riportato dal quotidiano avrebbe già trovato l’accordo con l’Atalanta, club proprietario del suo cartellino. Insoma nei prossimi giorni Gollini dovrebbe prendere un volo diretto per l’Inghilterra, terminando ufficialmente la sua avventura in viola.