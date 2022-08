Dopo la decisione della dirigenza della Fiorentina di mandare in prestito Gori alla Reggina, e non all’Ascoli come deciso inizialmente, la guerra tra il club marchigiano e quello gigliato sembra non volersi placare. Secondo fonti locali la trattativa tra i due club si sarebbe interrotta a pochi passi dalla chiusura per alcuni contrasti tra il dg viola Joe Barone e la società marchigiana: il tutto sarebbe nato a seguito del trattamento, considerato non idoneo, riservato dall’Ascoli al figlio di Joe, Giuseppe Barone, che per qualche mese ha vestito la maglia bianconera.



Dopo che nelle ultime ore anche la Fiorentina ha cercato di minimizzare l’accaduto nelle ultime ore, dopo l’intervista concessa domenica scorsa al Corriere dello Sport, quest’oggi è tornato a parlare il presidente dei marchigiani Massimo Pulcinelli che tramite il proprio profilo Instagram ha rincarato la dose. Questo le dichiarazioni pubblicate all’interno di una storia instagram: “Delitto perfetto di Joe Barone. Complimenti per la correttezza, il rispetto e il valore della tua parola quando ci hai convinto a portare Giuseppe, tuo figlio, ad Ascoli. Chapeau. Tutto torna, basta aspettare",