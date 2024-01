Fiorentina, è il giorno della verità per Ruben Vargas. Ma non mancano le alternative

La Fiorentina continua ad essere alla ricerca di un esterno d'attacco in questi ultimissimi giorni di mercato. Sfumato Brian Rodriguez, il nome più vicino ai viola sembra oggi essere quello di Ruben Vargas. Tuttavia, come scrive stamani il Corriere dello Sport, la Fiorentina dovrà decisamente sbrigarsi se vorrà arrivare all'esterno svizzero dell'Augusta. Per il quotidiano, la giornata di oggi raprresenta la dead line per quanto riguarda il suo possibile arrivo in riva all'Arno. Se quest'oggi non dovesse arrivare la fumata bianca, il club virerebbe su un altro profilo.



DIVERGENZE - L'ostacolo principale, al momento, è rappresentato dalle diverse valutazioni che fanno i club di Ruben Vargas. La Fiorentina ha messo sul piatto 7,5 milioni di euro, l'Augusta è piuttosto riluttante dallo scendere dai 10 milioni di euro richiesti. Una differenza ampia ma certamente compabile se dovesse esserci un passo da parte di una delle società in direzione dell'altra. E se salta Vargas? I nomi che sono usciti sono quelli del belga Largie Ramazani dell’Almeria, di Luciano Rodriguez del Liverpool Fc di Montevideo e di Everton del Flamengo". Queste le alternative che propone il quotidiano.