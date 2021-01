Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Kokorin sui propri canali social, è un altro giorno importante per lache chiude il colpodal. Un'operazione che si chiuderà in prestito con diritto di riscatto per circa 6 milioni di euro. Oggi il giocatore si sottoporrà a tutto l'iter di visite mediche e firme sui contratti prima di diventare ufficialmente un calciatore viola. A seguire la giornata dell'esterno ci sarà il nostro inviato Iacopo Nathan.Malcuit è arrivato alla clinica Fanfani di Firenze per svolgere la prima parte di visite mediche.