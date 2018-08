Finalmente il giorno è arrivato. Per Marko Pjaca e per Kevin Mirallas. La Fiorentina ha chiuso le operazioni con Juventus ed Everton: il belga è già stato ufficializzato, il croato arriverà in Toscana per le firme, prima del comunicato. Entrambi sosterranno le visite mediche, prima di aggregarsi alla squadra a partire da mercoledì, allo scadere dei giorni di riposo concessi da Pioli dopo la tournée tra Germania e Olanda. Arrivano entrambi in prestito oneroso con diritto di riscatto: su Pjaca, la società bianconera mantiene una recompra.