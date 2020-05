La Fiorentina sta continuando a lavorare per riprendere al meglio l’attività sportiva, andando avanti con gli allenamenti e i test per tutti i membri della rosa. Dopo aver riparto i battenti del centro sportivo "Davide Astori" ieri, con i primi giocatori che si sono succeduti sul manto verde, la giornata di oggi è stata decisamente segnata dal ritorno di Franck Ribery. L’ambiente intorno alla società viola è sereno, con tutti i giocatori che non vedevano l’ora di rivedersi e tornare in campo, e non sono mancati gesti di affetto tra i ragazzi, pur tenendosi a distanza e rispettando tutte le misure di sicurezza.



RIBERY DAY- Franck Ribery, poi, ha contribuito a migliorare ancora l'umore di tutta la Fiorentina, tornando a tutti gli effetti a vestire il viola. Il fenomeno francese, dopo essere tornato nel capoluogo toscano ed aver avuto esito negativo a tampone e test sierologico, è potuto tornare al centro sportivo, ritrovando i suoi compagni. Il numero 7 ha svolto le visite mediche e effettuato i test, anche se riprenderà ad allenarsi nei prossimi giorni. L'ex Bayern Monaco non ha mai mollato nelle passate settimane, svolgendo sessioni individuali nella sua villa in Baviera per recuperare al meglio dall'infortunio subito in campionato.



RIPRESA - La Fiorentina continua quindi il suo percorso verso la ripresa del campionato, sempre in attesa del protocollo ufficiale della lega, come ribadito anche da Joe Barone, conscia di avere ben due armi in più nel caso si torni in campo. Perché Ribery sta navigando a gonfie vele verso il ritorno in campo e al massimo della forma, ma anche Christian Kouamè sembra davvero vicino al ritorno in campo, dopo essersi messo alle spalle la rottura del crociato dello scorso novembre, quando ancora indossava la maglia del Genoa. La Fiorentina potrà quindi contare su due frecce avvelenate al proprio arco, sperando di poter nuovamente vedere la squadra in campo in questa stagione.